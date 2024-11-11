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В Башкирии разыскивают 35-летнего должника по алиментам

Житель Башкирии задолжал своему ребенку более полумиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ищут злостного неплательщика алиментов 35-летнего Ришата Юламанова. Уроженец села Зилаир не платит своему 12-летнему ребенку деньги на его содержание.

По информации республиканских приставов, мужчина задолжал более полумиллиона рублей. Предположительно, житель Башкирии может находиться за пределами республики, возможно в Московской области.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: 8-(347)-273−56−40, 8-(34752)-2- 12−43.

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