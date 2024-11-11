В Китае автомобиль врезался в толпу людей

ПЕКИН, 11 ноя — РИА Новости. Мужчина на автомобиле в понедельник врезался в толпу людей в городе Чжухай в китайской южной провинции Гуандун, сообщает управление общественной безопасности района Сянчжоу.
«Одиннадцатого ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) автомобиль сбил многочисленных пешеходов в спортивном центре района Сянчжоу города Чжухай, а затем скрылся», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, им удалось задержать 62-летнего водителя по фамилии Фань, он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны.
Пострадавшие, число которых не уточняется, были госпитализированы, данных о погибших из официальных источников пока не поступало.
Полиция ведёт расследование.