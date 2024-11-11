Поезд врезался в «Дамас», пытавшийся проскочить через железнодорожный переезд. Водитель погиб

Водитель автомобиля, проигнорировав дорожные знаки и красный сигнал светофора, попытался проскочить перед движущимся поездом. К сожалению, это стоило ему жизни — от полученных травм водитель скончался на месте.
В Наманганской области 9 ноября произошел трагический инцидент. На неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Уйчи — Чорток легковой автомобиль «Дамас» столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля, проигнорировав дорожные знаки и красный сигнал светофора, попытался проскочить перед движущимся поездом. К сожалению, это стоило ему жизни — от полученных травм водитель скончался на месте.
Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Расписание движения поездов на данном участке не менялось, и инцидент произошел исключительно из-за нарушения правил дорожного движения.
Эта трагедия — ещё одно напоминание о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.