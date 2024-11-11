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Поезд врезался в «Дамас», пытавшийся проскочить через железнодорожный переезд. Водитель погиб

В Наманганской области 9 ноября произошел трагический инцидент. На неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Уйчи — Чорток легковой автомобиль «Дамас» столкнулся с грузовым поездом.

Источник: Vaib.Uz

Водитель автомобиля, проигнорировав дорожные знаки и красный сигнал светофора, попытался проскочить перед движущимся поездом. К сожалению, это стоило ему жизни — от полученных травм водитель скончался на месте.

В Наманганской области 9 ноября произошел трагический инцидент. На неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Уйчи — Чорток легковой автомобиль «Дамас» столкнулся с грузовым поездом. Водитель автомобиля, проигнорировав дорожные знаки и красный сигнал светофора, попытался проскочить перед движущимся поездом. К сожалению, это стоило ему жизни — от полученных травм водитель скончался на месте.

Машинист электровоза применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Расписание движения поездов на данном участке не менялось, и инцидент произошел исключительно из-за нарушения правил дорожного движения.

Эта трагедия — ещё одно напоминание о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожных переездах.