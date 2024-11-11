Ущерб в 160 миллионов: за что арестовали экс-замминистра образования Дагестана

— Если 60 миллионов умножить на 70, это уже будут миллиарды. Если бывшему замминистра образования назначат такой штраф и он сможет его возместить, то возникнет другой вопрос: а откуда у него эти деньги? Поэтому, скорее всего, будет лишение свободы, если его вину докажут. Но, как говорится, пути господни и суда неисповедимы, поэтому какой именно срок ему дадут и будет ли наказание реальным, сказать сейчас трудно, — пояснил эксперт.