Ущерб в 160 миллионов: за что арестовали экс-замминистра образования Дагестана

Нурмагомедов помог заключению госконтрактов с частной компанией
О задержании бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Халида Нурмагомедова стало известно в понедельник, 8 ноября. Через 3 дня 62-летнего чиновника заключили в СИЗО, предъявив ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
— Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан сроком на два месяца, — сообщили в пресс-службе дагестанского управления СК.
Следствие предполагает, что в период с 2012 по 2023 год Нурмагомедов получил 60 миллионов рублей от главы некой коммерческой организации, взамен посодействовав ему при заключении госконтрактов на строительство и ремонт подведомственных министерству объектов. При его поддержке с главой фирмы подписали 15 контрактов на 160 миллионов рублей.
Некоторые СМИ сообщают, что на допросы также доставили супругу и зятя Нурмагомедова.
Что грозит Нурмагомедову
Адвокат Алексей Лунев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что получение взятки в особо крупном размере считается особо тяжким преступлением. Максимально за него предусмотрено, по словам адвоката, до 15 лет лишения свободы или штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.
— Если 60 миллионов умножить на 70, это уже будут миллиарды. Если бывшему замминистра образования назначат такой штраф и он сможет его возместить, то возникнет другой вопрос: а откуда у него эти деньги? Поэтому, скорее всего, будет лишение свободы, если его вину докажут. Но, как говорится, пути господни и суда неисповедимы, поэтому какой именно срок ему дадут и будет ли наказание реальным, сказать сейчас трудно, — пояснил эксперт.
Лунев отметил, что высокую должность Нурмагомедова сочтут отягчающим обстоятельством. При этом достижения замминистра на этой должности, по словам адвоката, навряд ли смягчат наказание.
— Он получил взятку 60 миллионов, а у школьных учителей в то же время зарплата какая? Даже примерно не такая высокая, поэтому здесь несоразмерность преступления и достижений. Поэтому в данном случае должность замминистра только усугубит ситуацию, — заключил он.
Как Нурмагомедов стал замминистра образования и науки Дагестана
Халид Нурмагомедов в 1992 году окончил Дагестанский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель». В начале карьеры он долгое время был разнорабочим, каменщиком и монтажником.
Тем не менее уже во время учебы в институте он стал директором Фонда молодежной инициативы Научно-производственного центра «Синтез». В 1991 году его назначили главным инженером малого предприятия «Монолит» и директором, а в 1993 году — начальником управления капитального строительства и ремонта Министерства образования Республики Дагестан. Также он отвечал за отдел технадзора при министерстве.
С 2006 по 2014 год Нурмагомедов в разное время руководил административно-хозяйственными и материально-техническими отделами в республиканском министерстве образования, науки и молодежной политики, а с 2021 по 2022 год был начальником отдела безопасности и ресурсного сопровождения МКУ «Управления образования» администрации городского округа «город Кизилюрт».
Должность замминистра образования и науки Дагестана Нурмагомедов занял 26 сентября 2022 года. На этом посту он проработал до 25 сентября 2024 года. Кроме того, он некоторое время был государственным советником республики, имел награду «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Личная жизнь и доходы Нурмагомедова
О личной жизни Халида Нурмагомедова известно немногое. Согласно открытым источникам, он женат и воспитывает двоих детей.
В последний раз Нурмагомедов декларировал свои доходы в 2022 году. В соответствии с документами, на тот момент его годовой доход составлял порядка одного миллиона рублей. Супруга замминистра заработала 103,5 тысячи рублей.
В собственности у пары было шесть земельных участков площадями от 395 до 650 квадратных метров и два частных дома размерами от 64,9 до 160 «квадратов». Также Нурмагомедовы владели небольшим помещением и грузовиком ГАЗ 3302.