Олбани
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье раскрыли аферу с мошенничеством на маркетплейсах

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полиция задержала четырех подозреваемых в мошенничестве, которые получали товар курьерской доставкой с маркетплейсов и в тот же момент отменяли заказ, сумма ущерба превышает девять миллионов рублей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По ее словам, переехавшие в Россию из ближнего зарубежья четверо родственников, приобретая товары на одном из маркетплейсов, обратили внимание на то, что в случае отказа от покупки деньги за предоплаченные вещи возвращаются практически мгновенно.

Криминальная схема была поставлена на поток. На интернет-сайте виртуального магазина подозреваемые создали несколько личных кабинетов вымышленных людей. С этих аккаунтов заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику, которые получали в общественных местах, после чего быстро скрывались.

Когда информация об отмене покупки попадала в базу, аферисты были уже далеко. Добычу они сбывали на рынках и по объявлениям в Интернете. Ущерб составил свыше 9 миллионов рублей.

«Последствия программной уязвимости пришлось оперативными методами устранять моим коллегам из УБК ГУ МВД России по Московской области. Они задержали подозреваемых в городе Мытищи. В ходе обысков у фигурантов изъята часть похищенного, а также смартфоны и ноутбуки, которые использовались при совершении мошеннических действий», — сказала Волк.

Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество).