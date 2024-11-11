В Подмосковье раскрыли аферу с мошенничеством на маркетплейсах

По ее словам, переехавшие в Россию из ближнего зарубежья четверо родственников, приобретая товары на одном из маркетплейсов, обратили внимание на то, что в случае отказа от покупки деньги за предоплаченные вещи возвращаются практически мгновенно.
Криминальная схема была поставлена на поток. На интернет-сайте виртуального магазина подозреваемые создали несколько личных кабинетов вымышленных людей. С этих аккаунтов заказывали смартфоны и другую дорогостоящую технику, которые получали в общественных местах, после чего быстро скрывались.
«Последствия программной уязвимости пришлось оперативными методами устранять моим коллегам из УБК ГУ МВД России по Московской области. Они задержали подозреваемых в городе Мытищи. В ходе обысков у фигурантов изъята часть похищенного, а также смартфоны и ноутбуки, которые использовались при совершении мошеннических действий», — сказала Волк.
Она уточнила, что возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество).