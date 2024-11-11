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СК предъявил обвинения фигурантам дела о незаконном оформлении загранпаспортов

В Москве предъявлены обвинения бывшей и действующей сотрудницам полиции, которые незаконно оформили 72 загранпаспорта.

Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки… незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление», — заявили в ведомстве.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, они признали вину в полном объёме.

Ранее районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего главу управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Олега Колесникова по делу о превышении должностных полномочий.

СК