СК предъявил обвинения фигурантам дела о незаконном оформлении загранпаспортов

Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.
«По версии следствия, не позднее декабря 2022 года фигурантки… незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление», — заявили в ведомстве.
Фигурантам дела предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, они признали вину в полном объёме.
Ранее районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего главу управления уголовного розыска регионального ГУ МВД Олега Колесникова по делу о превышении должностных полномочий.