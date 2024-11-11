Пенсионерка продала квартиры и лишилась 43 миллионов рублей из-за мошенников

Спустя несколько дней с россиянкой связались снова, чтобы сообщить о попытке оформить кредит под залог ее квартиры в столице. Мошенники заявили, что недвижимость необходимо продать, чтобы спасти от покушения. Полученные с продажи деньги женщина вновь передала собеседникам. По той же схеме пострадавшую убедили продать еще одну квартиру в Москве.