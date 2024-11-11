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Москвич случайно показал сотрудникам ДПС пакет с наркотиками вместо документов

Москвич случайно показал инспекторам ДПС пакет с марихуаной, когда искал документы. 47-летнего водителя остановили для проверки прав.

Источник: Life.ru

Как пишет агентство «Москва», мужчина попытался быстро избавиться от наркотиков, но не вышло. Оказалось, водитель прихватил с собой в дорогу 29 грамм марихуаны. Поняв, что сухим выйти из воды не получится, он решил сдать своего поставщика. К тому в квартиру на проспекте Мира тут же отправилась полиция. «Наркобароном» оказался 54-летний агроном. Он выращивал коноплю у себя дома, при обысках её нашли более 240 грамм.

Ранее в Челябинске задержали 33-летнего мигранта при попытке сбыта героина. Полицейские заметили подозрительного мужчину на обочине дороги и быстро его скрутили. При себе у него было 45 свёртков с героином.