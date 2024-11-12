Из-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

Инцидент произошел в районе горы Кара-Тау в Белогорском районе накануне вечером.
Двое туристов, приехавших отдохнуть на природу на легковом автомобиле, сбились с пути из-за сильного тумана и темноты, после чего их машина застряла в глубокой грязевой колее на плато Караби-Яйла.
Для оказания помощи на место выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда и ГУ МЧС России по Крыму. Спасатели нашли заблудившихся и доставили в Белогорск.
«В медпомощи они не нуждались. Извлечь автомобиль из грязевой колеи не было возможным», — уточнили в ведомстве.
С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых были спасены более трехсот человек.