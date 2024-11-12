В Екатеринбурге «Мазда СХ-5» сбила 9-летнего мальчика

По предварительным данным, водитель «Мазда СХ-5», двигаясь по дворовой территории на бульваре Владимира Белоглазова, 2 совершил наезд на мальчика-пешехода, вышедшего из-за стоящей машины, слева направо по ходу движения ТС.
В результате наезда мальчик с травмой головы был доставлен для осмотра в клинику, сообщила пресс-служба областного управления ГАИ.
За рулем была 37-летняя жительница Екатеринбурга с общим водительским стажем управления ТС 18 лет. На месте водитель прошла освидетельствование: была трезва.
По ее словам, она двигалась по парковке со скоростью 15 км/ч, с левой стороны из-за автомобиля выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.
На месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пьяный 36-летний водитель сбил 15-летнего школьника и попытался скрыться. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток с травмой ноги был доставлен в ДГКБ № 9.