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В Екатеринбурге «Мазда СХ-5» сбила 9-летнего мальчика

В Екатеринбурге автомобиль Mazda CX-5 сбил 9-летнего мальчика.

По предварительным данным, водитель «Мазда СХ-5», двигаясь по дворовой территории на бульваре Владимира Белоглазова, 2 совершил наезд на мальчика-пешехода, вышедшего из-за стоящей машины, слева направо по ходу движения ТС.

В результате наезда мальчик с травмой головы был доставлен для осмотра в клинику, сообщила пресс-служба областного управления ГАИ.

За рулем была 37-летняя жительница Екатеринбурга с общим водительским стажем управления ТС 18 лет. На месте водитель прошла освидетельствование: была трезва.

По ее словам, она двигалась по парковке со скоростью 15 км/ч, с левой стороны из-за автомобиля выбежал мальчик. Она применила экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

На месте ДТП провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге пьяный 36-летний водитель сбил 15-летнего школьника и попытался скрыться. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Подросток с травмой ноги был доставлен в ДГКБ № 9.