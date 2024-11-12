Охотилась с ножом на мужчин: что известно о зюзинской женщине-маньяке Марии Петровой, которую переведут в психбольницу в Казани

Но в тот день никаких животных рядом не было. На остановке у театра «Шалом» на Варшавском шоссе Петрова заметила молодого человека, который, по ее словам, начал к ней приставать. Тогда она вытащила нож и ударила, а после ударила еще и ногой по лицу. Первой жертвой «зюзинской маньячки» стал 20-летний Сергей Макарьев. Опрос очевидцев показал, что поведение Петровой было довольно странным, поскольку после совершения преступления она сначала ушла в подземный переход, а после ненадолго вернулась, да и то, что Макарьев приставал к ней, они так и не подтвердили.