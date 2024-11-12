Охотилась с ножом на мужчин: что известно о зюзинской женщине-маньяке Марии Петровой, которую переведут в психбольницу в Казани

В начале 2000-х годов московский район Зюзино стал эпицентром страха для всех мужчин. Молодая учительница физкультуры Мария Петрова начала выходить на ночные пробежки с ножом в кармане, охотясь на попавшихся ей на пути представителей сильного пола. случайных прохожих. Два ее нападения закончились смертью жертв. Они получили летальные ранения ножом. Петрова и по сей день считается одной из немногих женщин-маньяков в истории современной российской криминалистики. Недавно было принято решение перевести ее в психиатрическую больницу Казани с пометкой «социально опасна». Рассказываем, что известно о «зюзинской маньячке» и ее преступлениях.
Биография «зюзинской маньячки» Марии Петровой.
Семья Марии Петровой, можно сказать, была среднестатистической, неблагополучной не считалась. Родители были мастерами спорта по плаванию и преподавателями. С детства она тоже занималась плаванием, успешно училась в школе. Однако в подростковом возрасте у нее выявили психические расстройства и поставили на учет.
Сама же Петрова потом, когда ее поймали, рассказывала, что в молодости она пережила несколько травмирующих событий, которые могли повлиять на ее дальнейшее поведение. Мол, в том числе, пережила домогательства со стороны коллеги.
Несмотря на диагноз Мария неплохо проявила себя на профессиональном поприще. Она преподавала физкультуру в Московском электронно-технологическом техникуме и параллельно работала тренером в фитнес-клубе. Коллеги отмечали, что она была дисциплинированным, добросовестным и трудолюбивым педагогом.
Студенты описывали ее же как замкнутую и местами странноватую, и иногда в шутку подмечали ее любовь к коротким юбкам и высоким каблукам, что контрастировало с ее атлетичной внешностью: широкими плечами, мускулистой фигурой и высоким ростом.
Сколько людей убила «зюзинская маньячка» Мария Петрова?
В момент совершения первого преступления Марии Петровой было 24 года. Все произошло 1 марта 2002-го. Петрова вышла, казалось бы, на обычную пробежку, однако с собой женщина захватила нож. На допросе она пыталась выдать это холодное оружие якобы за защиту от бродячих собак.
Но в тот день никаких животных рядом не было. На остановке у театра «Шалом» на Варшавском шоссе Петрова заметила молодого человека, который, по ее словам, начал к ней приставать. Тогда она вытащила нож и ударила, а после ударила еще и ногой по лицу. Первой жертвой «зюзинской маньячки» стал 20-летний Сергей Макарьев. Опрос очевидцев показал, что поведение Петровой было довольно странным, поскольку после совершения преступления она сначала ушла в подземный переход, а после ненадолго вернулась, да и то, что Макарьев приставал к ней, они так и не подтвердили.
Второе убийство произошло 27 марта того же года. Петрова с ножом напала на 60-летнего Николая Жабина. Это случилось так же на Варшавском шоссе, недалеко от места первого убийства. На допросе она потом объяснила, что нож снова оказался в руке из-за навязчивых знаков внимания, который оказывал бывший и более старший по возрасту коллега. Мол, поэтому она захотела причинить неприятности кому-нибудь из пожилых мужчин. Как и в случае с Макарьевым, личные вещи Жабина остались нетронутыми — это указывало на отсутствие корыстного мотива Петровой.
В последующие недели после нападения на пенсионера она совершила еще три покушения на убийство в том же районе. И всегда выбирала в качестве своих жертв мужчин. Они выжили и дали показания. Но следователи отказывались им верить, что на них напала девушка. Способ убийства слишком сложный, жертвы нападения могли отбиться от представительницы прекрасного пола. Возможно, дознавателей ввело в заблуждение и показания про слишком атлетическую фигуру нападавшей. Поэтому, когда все эти случаи объединили в одно уголовное дело, то искали не девушку, а молодого и спортивного мужчину.
Поймать Петрову удалось случайно. В апреле 2002 года ее заметил стажер-оперативник.
«Он закурил сигарету, она у него случайно выпала. Он наклонился ее поднять и в этот момент перед ним на асфальт наступил кроссовок с пятнышком крови», — вспоминал старший оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Миронов в интервью Саше Сулим.
Стажер доложил обо всем участковому, тем более, что под ориентировку девушка подходила. Чем черт не шутит. Они вместе вычислили в каком доме и квартире живет Петрова, только после этого доложили обо всем начальству. Вскоре оперативники задержали предполагаемую убийцу. Петровой было предъявлено обвинение в двух убийствах и четырех покушениях.
Где сейчас «зюзинская маньячка» Мария Петрова?
Мария Петрова была признана невменяемой в 2002 году после серии нападений, повлекших за собой гибель двоих и ранения еще нескольких человек. Ее освободили от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу в Москве. Несмотря на высокие меры безопасности, Петрова пыталась сбежать, из-за чего ее на время и перевозят в Казань. Как только здесь ее состояние стабилизируется, следует возвращение в столицу.
Сейчас Петровой 46 лет, и осенью 2024 года врачи и правоохранительные органы приняли решение снова этапировать ее в Казань. Речь снова идет о попытке побега. В этот раз «зюзинская маньячка» захотела отомстить майору полиции, который участвовал в ее задержании более 20 лет назад. Поэтому Марию Петрову и поместят в Казанскую психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением, рассчитанном на содержание лиц, признанных социально опасными.
К слову, Казанская психиатрическая больница представляет собой одно из немногих медицинских учреждений России с самым строгим режимом. Здесь проходят лечение пациенты, совершившие самые опасные и жуткие преступления и признанные судом невменяемыми. Контроль за ними обеспечивается усиленными мерами безопасности, а выписка возможна лишь по решению суда, принимаемому на основе выводов врачебной комиссии.