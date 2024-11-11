Автомобиль скорой медпомощи попал в ДТП на Машерова в Минске

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП на Машерова в Минске, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 11 ноября, в понедельник, примерно в 19.10 37-летний водитель, находившийся за рулем машины скорой медицинской помощи, ехал по проспекту Машерова в сторону улицы Красной с включенными маячками.
В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в трамвайное ограждение. В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.
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