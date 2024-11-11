Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль скорой медпомощи попал в ДТП на Машерова в Минске

Машина скорой помощи врезалась в трамвайное ограждение в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль скорой медицинской помощи попал в ДТП на Машерова в Минске, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 11 ноября, в понедельник, примерно в 19.10 37-летний водитель, находившийся за рулем машины скорой медицинской помощи, ехал по проспекту Машерова в сторону улицы Красной с включенными маячками.

В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в трамвайное ограждение. В ГАИ уточнили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

Ранее два водителя погибли в лобовом ДТП Nissan и Opel под Добрушем.

Тем временем житель Гомельской области попался на краже кабеля из-за оставленных штанов.

Кроме того, в Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице.