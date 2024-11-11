Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ

Как сообщается, Николаева экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и отправили сразу в реанимацию.
«Сейчас продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт», — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.
Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».