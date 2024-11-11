Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ

Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».