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Телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев попал в реанимацию после обморока, передает Telegram-канал 112.

Как сообщается, Николаева экстренно доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой и отправили сразу в реанимацию.

«Сейчас продолжается комплекс обследований для установления диагноза. Врачи исключили инфаркт и инсульт», — пишет Telegram-канал со ссылкой на источник.

Советский и российский теле- и радиоведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев начал карьеру на ТВ в 1973 году и вел такие телепередачи, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».