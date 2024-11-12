Пассажирский автобус сгорел на пути из Петербурга в Кингисепп

В понедельник, 11 ноября, загорелся «ПАЗ» на 44-ом километре трассы «Нарва». К счастью, все пассажиры вовремя выбежали из транспорта и не пострадали, сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».
— Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Автобус, следующий из Петербурга в Кингисепп, загорелся на трассе Е20. На момент прибытия автоцистерны 134-й пожарной части Гатчинского района в салоне никого не было. Причина возгорания — неизвестна.
Ранее в Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Пламя полностью съело все части транспорта, от которого остался только каркас. Никто из пассажиров не пострадал. Сам автобус загорелся внезапно в моторном отсеке. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Причина возгорания также остается загадкой.