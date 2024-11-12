Пассажирский автобус сгорел на пути из Петербурга в Кингисепп

Ранее в Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Пламя полностью съело все части транспорта, от которого остался только каркас. Никто из пассажиров не пострадал. Сам автобус загорелся внезапно в моторном отсеке. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Причина возгорания также остается загадкой.