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Пассажирский автобус сгорел на пути из Петербурга в Кингисепп

Никто из пассажиров не пострадал.

Источник: ГКУ «Леноблпожспас»

В понедельник, 11 ноября, загорелся «ПАЗ» на 44-ом километре трассы «Нарва». К счастью, все пассажиры вовремя выбежали из транспорта и не пострадали, сообщили SPB.KP.RU в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».

— Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе учреждения.

Автобус, следующий из Петербурга в Кингисепп, загорелся на трассе Е20. На момент прибытия автоцистерны 134-й пожарной части Гатчинского района в салоне никого не было. Причина возгорания — неизвестна.

Ранее в Кронштадте на Цитадельском шоссе загорелся лазурный автобус. Пламя полностью съело все части транспорта, от которого остался только каркас. Никто из пассажиров не пострадал. Сам автобус загорелся внезапно в моторном отсеке. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Причина возгорания также остается загадкой.

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