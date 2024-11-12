Волгоградка отправится на 11 лет в колонию за жестокое убийство своего ребенка

Установлено, что 16 августа 2022 года женщина, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, избила своего малолетнего ребенка, нанеся ему не менее 4 ударов по местам расположения жизненно важных органов.
Понимая, что причинила мальчику телесные повреждения, несовместимые с жизнью, она оставила его мучиться без оказания помощи, пока не пришел отец ребенка, который и вызвал медиков. Через два месяца малыш скончался от полученных травм в реанимационном отделении ГУЗ «КБ № 8» Волгограда.
Также выяснилось, что 27 ноября 2022 года, распивая у себя дома с сожителем и его другом спиртные напитки, женщина на почве возникшего словесного конфликта с последним нанесла ему руками и твердыми предметами не менее 38 ударов. Мужчина здесь же скончался от полученных повреждений.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, своею вину горе-мать не признала. Суд в соответствии с ч. 4 ст. 111 УК РФ признал ее виновной и приговорил к 11 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Относительно факта нанесения телесных повреждений, повлекших смерть друга, коллегия присяжных заседателей признала ее невиновной и оправдала на основании п. 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.