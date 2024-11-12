Волгоградка отправится на 11 лет в колонию за жестокое убийство своего ребенка

Также выяснилось, что 27 ноября 2022 года, распивая у себя дома с сожителем и его другом спиртные напитки, женщина на почве возникшего словесного конфликта с последним нанесла ему руками и твердыми предметами не менее 38 ударов. Мужчина здесь же скончался от полученных повреждений.