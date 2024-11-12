Эксперт Суконкин: за убийство перебежчика Кузьминова ответственна Украина

Ответственность за убийство российского пилота перебежчика Максима Кузьминова, который, как утверждают СМИ, был застрелен в Испании, лежит на Украине. Об этом в комментарии aif.ru скзазал военный эксперт, автор книг о военных операциях Алексей Суконкин.
Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет на Украину и убитый 18 февраля в Испании, был похоронен в безымянной могиле.
«Принято, что страна, которая проводит оперативную комбинацию по освобождению агента, берет на себя ответственность за его последующую безопасность. Угон вертолета был совершен не в интересах Франции, Германии или Испании. Мы должны четко понимать, что никакая испанская полиция не будет тратить средства на его обеспечение и безопасность», — отметил Алексей Суконкин в комментарии aif.ru.
По словам эксперта, главное управление разведки Минобороны Украины, вербуя российского пилота, добивалось громкого медийного эффекта.
«Их цель — не техника, которую они пытаются вытащить, а медийная подставляющая. Чтобы раскачивать ситуацию, подавая пример другим потенциальным предателям. Но всегда нужно помнить, что подобная услуга, оказанная противнику, в его глазах ничего не стоит. Неслучайно, оказавшись по ту сторону Кузьминов начал жаловаться, выпивать. То ли ему что-то задерживали, то ли выплатили далеко не все», — отмечает военный эксперт.
По данным CBS, летом 2024 года в сети появились фотографии созданного Украиной двойника Кузьминова, запечатлевшие его на авиашоу. По словам журналистов канала, двойник должен был создать видимость, что пилот-перебежчик еще жив.