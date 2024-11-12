В Петергофе при реставрации собора нашли снаряд времен ВОВ

Собор построен в период с 1894 по 1905 годы. Основными мотивами для фасада послужили формы церквей XVI — XVII веков Москвы и Ярославля. По одной из версий, Александр III лично определил место строительства около Царицынского (Ольгина) пруда и утвердил проект храма, разработанный Николаем Султановым. Возведение храма велось под руководством архитектора Василия Косякова. В 1938 году собор был закрыт. Как и другие памятники Петергофа, собор сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. После войны храм использовался под склад тары. В 1974—1989 годы велись восстановительные работы под руководством архитектора-реставратора Е. П. Севастьянова. В 1989 году собор был возвращен церкви.