В Воронеже водитель KIA устроил массовое ДТП на улице 9 Января и сбежал

Массовая авария с участием четырех легковых автомобилей и маршрутного автобуса ПАЗ произошла в Воронеже на улице 9 Января в понедельник, 11 ноября. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель KIA Cerato, который сбежал, бросив машину. Обошлось без пострадавших, повреждения получили только транспортные средства, сообщили в региональном ГУ МВД.
ДТП случилось около 17:50 неподалеку от дома № 254 на улице 9 Января. Cerato врезался в автомобиль KIA Rio, за рулем которого сидел 66-летний мужчина. Второе авто по инерции столкнулось с Hyundai Santa Fe под управлением 32-летней женщины. Дальше по цепочке под удар попала «Калина» с 65-летним воронежцем за рулем. «Лада», в свою очередь, врезалась в автобус.
Воронежцы сообщили, что из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее РИА «Воронеж» писало о ДТП в Хохольском районе Воронежской области, где автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 26-летнего водителя врезался в Audi A6 с 20-летним молодым человеком за рулем. Водитель «двенадцатой» скончался до приезда скорой помощи. Водителя Audi, а также трех его несовершеннолетних пассажирок доставили в больницу.