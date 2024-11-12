В Воронеже водитель KIA устроил массовое ДТП на улице 9 Января и сбежал

ДТП случилось около 17:50 неподалеку от дома № 254 на улице 9 Января. Cerato врезался в автомобиль KIA Rio, за рулем которого сидел 66-летний мужчина. Второе авто по инерции столкнулось с Hyundai Santa Fe под управлением 32-летней женщины. Дальше по цепочке под удар попала «Калина» с 65-летним воронежцем за рулем. «Лада», в свою очередь, врезалась в автобус.