Мэр Харькова сообщил о взрыве на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины была объявлена воздушная тревога вечером в понедельник.
Ранее сильный взрыв прогремел на территории украинской Одессы. Громкие звуки раздавались в городе в ночь на 9 ноября.
Также сообщалось, что в пригородах украинской столицы и Киеве произошли взрывы. В Киеве и Киевской области звучит воздушная тревога.