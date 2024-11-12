Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — рассказал собеседник агентства.
Составителем значится ГУМВД России по городу Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков.
Согласно закону, также определение выносится из-за составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Протокол может вернуться в суд после устранения препятствий для его рассмотрения.
Протокол был ранее составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.
Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов.
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