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Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении музыкального исполнителя из Казахстана Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу», — рассказал собеседник агентства.

Составителем значится ГУМВД России по городу Москве, управление по контролю за оборотом наркотиков.

Согласно закону, также определение выносится из-за составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.

Протокол может вернуться в суд после устранения препятствий для его рассмотрения.

Протокол был ранее составлен по статье КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. Правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ или без такового.

Ранее клип на эту песню был заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов.

Сейчас на данном ролике на YouTube, выпущенном год назад, 71 миллион просмотров, комментарии оставляют преимущественно русскоязычные пользователи.