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PDVSA: взрыв на газопроводе в Венесуэле мог быть нападением

Травмы получили пять человек.

Источник: Аргументы и факты

На венесуэльском газопроводе предприятия Muscar произошло возгорание, в нефтегазовой компании PDVSA заявили, что речь идёт о «странных обстоятельствах».

По одной из версий, произошла атака.

«Техническая команда работает над тем, чтобы полностью взять ситуацию под контроль, и определяет странные обстоятельства инцидента, которые характеризуют его как атаку на нашу отрасль», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте PDVSA.

Инцидент случился в понедельник в штате Монагас. Помимо пожара, были зафиксированы взрывы. Травмы получили пять человек. Пострадавшие госпитализированы. Возгорание до сих пор ликвидируют.

Ранее сообщалось, что около 27 миллионов жителей Соединённых Штатов оказались в зоне пожаров.