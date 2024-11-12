PDVSA: взрыв на газопроводе в Венесуэле мог быть нападением

На венесуэльском газопроводе предприятия Muscar произошло возгорание, в нефтегазовой компании PDVSA заявили, что речь идёт о «странных обстоятельствах».
По одной из версий, произошла атака.
«Техническая команда работает над тем, чтобы полностью взять ситуацию под контроль, и определяет странные обстоятельства инцидента, которые характеризуют его как атаку на нашу отрасль», — говорится в заявлении, обнародованном на сайте PDVSA.
Инцидент случился в понедельник в штате Монагас. Помимо пожара, были зафиксированы взрывы. Травмы получили пять человек. Пострадавшие госпитализированы. Возгорание до сих пор ликвидируют.
Ранее сообщалось, что около 27 миллионов жителей Соединённых Штатов оказались в зоне пожаров.