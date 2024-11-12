В Киевской области произошли мощные взрывы

Взрывы произошли в Киевской области, информирует издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Киевской области», — рассказали журналисты.
В регионе звучит воздушная тревога.
Кроме того, сирены включены в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.
Также воздушную тревогу объявили в подконтрольном украинской стороне районе Запорожской области.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области.