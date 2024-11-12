Генпрокурор Абхазии сообщил о задержании четверых оппозиционных активистов

СУХУМ, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что по следам противоправных действий в отношении депутата парламента задержаны четверо граждан Абхазии, проводится процессуальная проверка. Видео с обращением генпрокурора опубликовано в Telegram-канале госинформагентства «Апсныпресс».
"После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью.
Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа. В настоящее время органами прокуратуры проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего", — сказал генпрокурор.
Он также сообщил, что «родственники задержанных и представители оппозиционных сил совершили попытку насильственного проникновения в здание Службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных лиц, которая была пресечена сотрудниками правоохранительных органов». «Во избежание предусмотренной законодательством Абхазии ответственности» Агрба попросил «воздержаться от дальнейших противоправных действий, нацеленных на дестабилизацию обстановки в республике».
Генпрокурор сказал, что действия сотрудников правоохранительных органов законны.
Мнение оппозиции
Как сообщил ТАСС председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, задержаны пять оппозиционных активистов — Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа, Аслан Гварамия. «Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали», — сказал Барциц. Он добавил, что считает произошедшее «преследованием по политическим мотивам».
Акция протеста
Представители оппозиции объявили об акциях протеста в связи с задержанием активистов. Часть людей стоит на площади Свободы в Сухуме, другая часть перекрыла мост через Гумисту с требованием освободить задержанных.
В то же время усилена охрана комплекса правительственных зданий.