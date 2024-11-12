Генпрокурор Абхазии сообщил о задержании четверых оппозиционных активистов

Как сообщил ТАСС председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, задержаны пять оппозиционных активистов — Омар Смыр, экс-депутаты парламента Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа, Аслан Гварамия. «Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященном недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности, их задержали», — сказал Барциц. Он добавил, что считает произошедшее «преследованием по политическим мотивам».