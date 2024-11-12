Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера «Росатома»

СК возбудил уголовное дело в конце марта. Сахарову предъявлено обвинение в получении взятки от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями, в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.