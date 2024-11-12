Олбани
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера «Росатома»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие окончательно установило сумму взятки, в получении которой обвиняется топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров, — 33 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Источник: © РИА Новости

«Сумма взятки корректировалась в процессе расследования, после проведенной экономической экспертизы в окончательной редакции обвинения по делу она составляет 33 миллиона рублей с копейками», — сказал собеседник агентства.

Сахаров ранее занимал должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом». С начала года, как сообщали в «Росатоме», Сахарова перевели на должность руководителя по контролю проектов сооружения.

СК возбудил уголовное дело в конце марта. Сахарову предъявлено обвинение в получении взятки от гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе за помощь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями, в особо крупном размере. Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Он находится в СИЗО, последний раз суд продлевал ему меру пресечения до конца апреля. Кососадзе же находится под подпиской о невыезде.

Сахаров вину не признал, но в ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от гендиректора компании за консультирование указанной организации при реализации контрактов.