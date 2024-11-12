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Мужчина до смерти избил знакомую в Находке, которую подозревал в краже денег

В Находке возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины, которую избил знакомый. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

Источник: ДЕЙТА

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 65-летней женщины в квартире дома по Озерному бульвару в городе Находка (ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в релизе.

Подозреваемый задержан. Им оказался 62-летний знакомый потерпевшей, который признался, что избил женщину в ходе ссоры после совместной попойки. 5 ноября фигурант был в гостях у своей знакомой. Он уличил ее в краже денег, что стало причиной ссоры. Мужчина потребовал деньги вернуть, а для убедительности начал избивать женщину руками и ногами.

Следователь проверил с участием мужчины показания на месте, где фигурант в деталях рассказал, что и как он совершил.

В настоящее время фигурант находится под стражей, в рамках расследования назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.