Мужчина до смерти избил знакомую в Находке, которую подозревал в краже денег

Подозреваемый задержан. Им оказался 62-летний знакомый потерпевшей, который признался, что избил женщину в ходе ссоры после совместной попойки. 5 ноября фигурант был в гостях у своей знакомой. Он уличил ее в краже денег, что стало причиной ссоры. Мужчина потребовал деньги вернуть, а для убедительности начал избивать женщину руками и ногами.