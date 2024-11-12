Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

Никулинский суд Москвы вернул МВД административный протокол, составленный в отношении казахстанского музыкального исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно информации, протокол был составлен ГУМВД России по Москве, управлением по контролю за оборотом наркотиков на основании статьи КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. За такое правонарушение предусмотрен административный штраф от 4 до 30 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы России.
По закону определение вынесено из-за того, что протокол и другие материалы дела были оформлены неправомочными лицами или составлены неверно, а также из-за неполноты представленных данных, которые невозможно устранить в ходе рассмотрения дела.
Протокол может быть вновь направлен в суд после устранения всех препятствий для его дальнейшего рассмотрения.
Ранее Никулинский суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на рэпера Slimus по факту пропаганды наркотиков в интернете.