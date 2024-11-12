Суд вернул составителю протокол на автора песни «Дымок»

Согласно информации, протокол был составлен ГУМВД России по Москве, управлением по контролю за оборотом наркотиков на основании статьи КоАП о пропаганде наркотических средств иностранным лицом. За такое правонарушение предусмотрен административный штраф от 4 до 30 тысяч рублей с возможным выдворением за пределы России.