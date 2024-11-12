Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты

Чуть ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных.
«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о предпринимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Апсныпресс.
Как следует из опубликованного агентством видео с заседания, оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности. Они начали стычки и попытались выломать ворота.
«В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты», — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.
В свою очередь председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал произошедшее у ворот СГБ «массовыми беспорядками». По его словам, имеются случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности.
«Это (напавший на сотрудников СГБ — Прим. ред.) было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан», — заявил Кучуберия.
Абхазский парламент принял в понедельник в окончательном чтении проект о строительстве многофункциональных комплексов, этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике.
Соглашение было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
Вопрос ратификации соглашения «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия», по информации источников, будет рассматриваться абхазским парламентом 15 ноября.