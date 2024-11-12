Абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и перекрыла мосты

Чуть ранее генпрокурор Абхазии Адгур Агрба сообщил, что в понедельник после внеочередной сессии парламента, на которой рассматривался проект о строительстве многофункциональных комплексов, группа лиц во дворе парламента напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных.