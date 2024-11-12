Восемь детей попали в ДТП в Павлодарской области

«Всего за субботу и воскресенье наши медицинские бригады выезжали на шесть ДТП. Во всех случаях доезд составлял от одной до десяти минут даже на загородных трассах», — говорит заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.