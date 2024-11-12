«Запомним его веселым»: с погибшим при падении вертолета майором простились в Актобе

По факту ЧП в тот же день было заведено уголовное дело. Расследованием трагедии занимается межведомственная комиссия. Уже сейчас известно, что капитальный ремонт рухнувшего вертолета последний раз проводили год назад. Кроме того, на Ми-8 во время весенних паводков неоднократно совершали спасательные операции. Несмотря на это, главная версия авиакатастрофы — неисправная техника.