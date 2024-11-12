Гладков: ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчётов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в Telegram.