Стая собак напала на двух школьниц в Хабаровском крае

В городе Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после сообщений о нападении бездомных собак на двух девочек. Это произошло 11 ноября 2024 года. Благодаря быстрой реакции прохожих девочки не пострадали.
Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных лиц из администрации Николаевска-на-Амуре. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Следователи оценят действия сотрудников администрации города в контексте принятия мер по обеспечению безопасности жителей от нападений бездомных животных.