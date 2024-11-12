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Стая собак напала на двух школьниц в Хабаровском крае

Благодаря активным действиям прохожих тяжелых последствий удалось избежать.

Источник: AmurMedia

В городе Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после сообщений о нападении бездомных собак на двух девочек. Это произошло 11 ноября 2024 года. Благодаря быстрой реакции прохожих девочки не пострадали.

Следственный комитет Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных лиц из администрации Николаевска-на-Амуре. Проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следователи оценят действия сотрудников администрации города в контексте принятия мер по обеспечению безопасности жителей от нападений бездомных животных.

СК