Мать и ребенок погибли в жутком ДТП с участием большегруза в Приморье

Напомним, в Приморье в результате смертельного ДТП погиб человек. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту происшествия. Установлено, что в Шкотовском районе на 44-м километре автодороги «Шкотово — Партизанск» 29-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Cefiro, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Suzuki Escudo под управлением 61-летнего мужчины.