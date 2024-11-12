Мать и ребенок погибли в жутком ДТП с участием большегруза в Приморье

В Приморье в результате страшного ДТП на трассе «Хабаровск-Владивосток» погибли мать и ребенок. Прокуратура Черниговского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смертельной автоаварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Происшествие случилось утром 12 ноября в районе села Высокое на 582 км автодороги А-370. По данным прокуратуры, водитель Nissan March, 44-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где врезалась в большегруз.
«От полученных травм наступила смерть водителя и ребенка-пассажира 2014 г. р.», — сообщили в полиции.
Прокурор района Александр Лубенец прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб. Прокуратура взяла на контроль проверку всех обстоятельств трагедии и законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
Напомним, в Приморье в результате смертельного ДТП погиб человек. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту происшествия. Установлено, что в Шкотовском районе на 44-м километре автодороги «Шкотово — Партизанск» 29-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Cefiro, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Suzuki Escudo под управлением 61-летнего мужчины.