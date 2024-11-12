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Мать и ребенок погибли в жутком ДТП с участием большегруза в Приморье

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту происшествия.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в результате страшного ДТП на трассе «Хабаровск-Владивосток» погибли мать и ребенок. Прокуратура Черниговского района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту смертельной автоаварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Происшествие случилось утром 12 ноября в районе села Высокое на 582 км автодороги А-370. По данным прокуратуры, водитель Nissan March, 44-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где врезалась в большегруз.

«От полученных травм наступила смерть водителя и ребенка-пассажира 2014 г. р.», — сообщили в полиции.

Прокурор района Александр Лубенец прибыл на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и спецслужб. Прокуратура взяла на контроль проверку всех обстоятельств трагедии и законность итогового решения по результатам доследственной проверки.

Напомним, в Приморье в результате смертельного ДТП погиб человек. Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту происшествия. Установлено, что в Шкотовском районе на 44-м километре автодороги «Шкотово — Партизанск» 29-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Cefiro, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Suzuki Escudo под управлением 61-летнего мужчины.