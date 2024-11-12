На Столбах спасли 19-летнего туриста, отправившегося покорять скалы в туфлях

11 ноября из нацпарка «Красноярские Столбы» пришлось эвакуировать 19-летнего туриста, который поскользнулся в районе скалы «Второй Столб», упал и повредил колено.
Несчастный случай произошел из-за неготовности молодого человека к походу. Он был в городских туфлях со скользкой подошвой и пальто.
Товарищ пострадавшего позвонил в экстренные службы. Парень с поврежденной ногой промерз в легкой одежде, пока ждал помощь. Идти сам он не мог. Добравшиеся из выдвижного поста в нацпарке спасатели спустили его на носилках с помощью альпснаряжения со склона, транспортировали до машины и довезли до улицы Свердловская, где передали медикам.
Любителям прогулок по Столбам напомнили о важности подходящей экипировки: обувь должна быть спортивной, с нескользящей подошвой, а одежда — не сковывающей движений, по погоде. Неподготовленным людям без альпинистского снаряжения рискованно подниматься на скалы. Во время передвижения по тропам нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о выступающие корни деревьев.
Если вы стали свидетелем несчастного случая в нацпарке, спасателей можно вызвать по телефонам: