На Столбах спасли 19-летнего туриста, отправившегося покорять скалы в туфлях

Товарищ пострадавшего позвонил в экстренные службы. Парень с поврежденной ногой промерз в легкой одежде, пока ждал помощь. Идти сам он не мог. Добравшиеся из выдвижного поста в нацпарке спасатели спустили его на носилках с помощью альпснаряжения со склона, транспортировали до машины и довезли до улицы Свердловская, где передали медикам.