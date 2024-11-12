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На Столбах спасли 19-летнего туриста, отправившегося покорять скалы в туфлях

Из нацпарка «Красноярские Столбы» эвакуировали травмированного парня.

Источник: Соцсети

11 ноября из нацпарка «Красноярские Столбы» пришлось эвакуировать 19-летнего туриста, который поскользнулся в районе скалы «Второй Столб», упал и повредил колено.

Несчастный случай произошел из-за неготовности молодого человека к походу. Он был в городских туфлях со скользкой подошвой и пальто.

Товарищ пострадавшего позвонил в экстренные службы. Парень с поврежденной ногой промерз в легкой одежде, пока ждал помощь. Идти сам он не мог. Добравшиеся из выдвижного поста в нацпарке спасатели спустили его на носилках с помощью альпснаряжения со склона, транспортировали до машины и довезли до улицы Свердловская, где передали медикам.

Любителям прогулок по Столбам напомнили о важности подходящей экипировки: обувь должна быть спортивной, с нескользящей подошвой, а одежда — не сковывающей движений, по погоде. Неподготовленным людям без альпинистского снаряжения рискованно подниматься на скалы. Во время передвижения по тропам нужно внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о выступающие корни деревьев.

Если вы стали свидетелем несчастного случая в нацпарке, спасателей можно вызвать по телефонам: 8 (391) 211−95−56, 8 (391) 211−95−88, 8−913−517−02−48, 8−913−567−48−79, 8−908−221−83−97.