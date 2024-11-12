Хабаровчанку будут судить за попытку купить права по объявлению

В Хабаровске 20-летнюю горожанку будут судить за покушение на дачу взятки за покупку поддельных водительских прав, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Девушка училась в автошколе в 2022 году, но сдать теоретический экзамен не смогла.
Два года спустя, в 2024 году, она увидела в интернете объявление о помощи в получении удостоверения. Девушка обратилась туда, ей сказали, что нужно перевести 60 тысяч рублей на взятку сотрудникам правоохранительных органов. Деньги она перевела, но мошенник ее обманул и больше на связь не выходил.
После чего она обратилась в полицию и стала не только потерпевшей по делу о мошенничестве, но и обвиняемой по делу о взятке.
— Прокурор Индустриального района утвердил обвинительное заключение в отношении горожанки, обвиняемой в даче взятки через посредника (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд, — сообщила старший помощник прокурора Хабаровского края Майя Трубчик. Второе уголовное дело о мошенничестве расследуется.