Хабаровчанку будут судить за попытку купить права по объявлению

Два года спустя, в 2024 году, она увидела в интернете объявление о помощи в получении удостоверения. Девушка обратилась туда, ей сказали, что нужно перевести 60 тысяч рублей на взятку сотрудникам правоохранительных органов. Деньги она перевела, но мошенник ее обманул и больше на связь не выходил.