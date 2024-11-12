Хабаровчанка думала о помощи знакомой, но деньги отдала мошенникам

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, горожанке позвонила якобы бывшая коллега, попросила поговорить с сотрудником силового ведомства. Пострадавшая поверила, ведь голос был очень похож.
Позже позвонил псевдоправоохранитель, сообщил, что аферисты оформили на имя горожанки кредиты, а деньги эти будут направлены на спонсирование экстремисткой организации и военных действий. Женщина испугалась и решила помочь. По инструкции афериста перевела все свои личные сбережения в сумме 4 миллиона 440 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».