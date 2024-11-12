Машиниста крана обвиняют в госизмене и поджоге военкомата в Москве

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, по версии следствия, Андреев присоединился к украинскому государственному проекту «Хочу жить», который контролируется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он общался с одним из кураторов, координирующим деятельность украинских диверсионных террористических групп на территории России. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года через месенджер Telegram Андреев получил подробную инструкцию, позволяющую создать самодельное зажигательное устройство в домашних условиях.