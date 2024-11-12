Машиниста крана обвиняют в госизмене и поджоге военкомата в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Машинист башенного крана Сергей Андреев обвиняется в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в военном суде, который приступил к рассмотрению дела.
«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года, в настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к его (дела) рассмотрению по существу», — сообщили в суде.
Андреев обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление оружия), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), а также ст. 275 УК РФ (госизмена).
Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, по версии следствия, Андреев присоединился к украинскому государственному проекту «Хочу жить», который контролируется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он общался с одним из кураторов, координирующим деятельность украинских диверсионных террористических групп на территории России. В период с 9 августа по 30 сентября 2023 года через месенджер Telegram Андреев получил подробную инструкцию, позволяющую создать самодельное зажигательное устройство в домашних условиях.