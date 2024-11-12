В Колумбии произошло извержение вулкана Сан-Хосе-Мулато

В Колумбии произошло извержение вулкана Сан-Хосе-Мулатос, в департаменте Антьокия объявили режим ЧП, пишет Noticias Caracol.
«Выброс вулканического материала пришёлся в сторону муниципалитета Некокли, мы проводим проверку, потому что в этом районе есть небольшой водоём», — заявил глава города.
Около места ЧП находится геологическая служба. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. Погибли десять человек.