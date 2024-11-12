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В Колумбии произошло извержение вулкана Сан-Хосе-Мулато

Сведения о пострадавших не поступали.

Источник: Аргументы и факты

В Колумбии произошло извержение вулкана Сан-Хосе-Мулатос, в департаменте Антьокия объявили режим ЧП, пишет Noticias Caracol.

«Выброс вулканического материала пришёлся в сторону муниципалитета Некокли, мы проводим проверку, потому что в этом районе есть небольшой водоём», — заявил глава города.

Около места ЧП находится геологическая служба. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби. Погибли десять человек.