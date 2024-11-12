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Пятый и шестой микрорайон в Новосибирске стоят колом из-за ДТП с фурами

Серьезное ДТП произошло на выезде с микрорайонов.

Источник: Соцсети

Утро 12 ноября началось не с кофе: массовая авария произошла на перекрёстке улиц Краузе и Кедровой. Столкнулись «Газель» и две фуры, при этом один из грузовых автомобилей завалил столб с новой камерой.

«Ништяк новость, как раз на работу ехать», — делятся новосибирцы в соцсетях.

«Ну всё, опять шестой весь колом встанет», — добавляют другие.

«Я час на Кедровую выезжала. Специально еще решила в 6:45 выехать, чтобы на работу к 8:30 попасть. В итоге всё равно опоздаю», — отмечает сибирячка.

Местные жители также заметили, что совсем недавно произошли еще две аварии.

«На Краузе-Гребенщикова тоже не лучше ситуация: две аварии на одном перекрестке. Всё стоит», — заметила девушка.