Пятый и шестой микрорайон в Новосибирске стоят колом из-за ДТП с фурами

Утро 12 ноября началось не с кофе: массовая авария произошла на перекрёстке улиц Краузе и Кедровой. Столкнулись «Газель» и две фуры, при этом один из грузовых автомобилей завалил столб с новой камерой.
«Ништяк новость, как раз на работу ехать», — делятся новосибирцы в соцсетях.
«Ну всё, опять шестой весь колом встанет», — добавляют другие.
«Я час на Кедровую выезжала. Специально еще решила в 6:45 выехать, чтобы на работу к 8:30 попасть. В итоге всё равно опоздаю», — отмечает сибирячка.
Местные жители также заметили, что совсем недавно произошли еще две аварии.
«На Краузе-Гребенщикова тоже не лучше ситуация: две аварии на одном перекрестке. Всё стоит», — заметила девушка.