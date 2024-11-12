СКР проверяет избиение девочки в школе в Свердловской области

Добавим, что в начале ноября СКР возбудил два уголовных дела после публикации в соцсетях видео, на котором школьницы избивают девочку в Челябинске. Статьи — «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». На видео, снятом в Тракторозаводском районе, компания 12-летних девочек-подростков применяет насилие в отношении сверстницы. По данным челябинских СМИ, избивали ее ученики школы № 84. Они поставили девочку на колени и приказывали просить прощения. Все это случилось еще 4 октября, но видео попало в Сеть только в ноябре.