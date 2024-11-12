Олбани
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет сел в Омске с серьезной технической неисправностью

В понедельник, 11 ноября 2024 года, в Омском аэропорту сел самолет с серьезной, по мнению автора, технической неисправностью. Об этом сообщает телеграм-канал Авиаинцидент со ссылкой на Западно-Сибирское Межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

".

Произведена посадка на аэродроме Омск-Центральный 10.11.2024 в 23:36 (UTC) без закрылков. Создается комиссия по расследованию данного события. Самолет А-320, RA-73826. Рейс SVR 387 по маршруту Москва (Домодедово) — Омск-Центральный", — говорится в сообщении.

Борт в итоге был задержан в Омске почти на сутки. Он должен был вылететь в 6:35 понедельника, 11 ноября, однако вылет состоялся только в 00:25 вторника, 12 ноября.

Отметим, что, по данным открытых источников, работа закрылков позволяет существенно снизить скорость посадки и взлета без опасности для самолета.