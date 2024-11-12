Самолет сел в Омске с серьезной технической неисправностью

".
Произведена посадка на аэродроме Омск-Центральный 10.11.2024 в 23:36 (UTC) без закрылков. Создается комиссия по расследованию данного события. Самолет А-320, RA-73826. Рейс SVR 387 по маршруту Москва (Домодедово) — Омск-Центральный", — говорится в сообщении.
Борт в итоге был задержан в Омске почти на сутки. Он должен был вылететь в 6:35 понедельника, 11 ноября, однако вылет состоялся только в 00:25 вторника, 12 ноября.
Отметим, что, по данным открытых источников, работа закрылков позволяет существенно снизить скорость посадки и взлета без опасности для самолета.