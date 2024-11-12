«Вцепился в ногу супруги»: стали известны подробности гибели кота Коли, который выпал с высоты девятого этажа в Иркутске

Жителей Иркутска накануне поразило видео в социальных сетях — кот выпал с балкона многоэтажки и неподвижно лежал на асфальте, будто в ожидании помощи. Жалобное мяукание услышала одна из прохожих. Именно она опубликовала скандальный ролик в сеть. Сибирячка рассказала, что подозревает в случившемся хозяина питомца. Мол, мужчина оправдался — наказал животное ради «воспитания». К несчастью, на следующий день кот умер из-за тяжелых травм.