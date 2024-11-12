«Вцепился в ногу супруги»: стали известны подробности гибели кота Коли, который выпал с высоты девятого этажа в Иркутске

Жителей Иркутска накануне поразило видео в социальных сетях — кот выпал с балкона многоэтажки и неподвижно лежал на асфальте, будто в ожидании помощи. Жалобное мяукание услышала одна из прохожих. Именно она опубликовала скандальный ролик в сеть. Сибирячка рассказала, что подозревает в случившемся хозяина питомца. Мол, мужчина оправдался — наказал животное ради «воспитания». К несчастью, на следующий день кот умер из-за тяжелых травм.
Напомним, все произошло 4 ноября в Ленинском районе. Полицейские начали проверку. Однако, известно, что с заявлением в дежурную часть никто не обращался. Хозяина погибшего питомца доставили в отдел вечером 11 ноября, помимо этого опросили возможных очевидцев.
— Меня задержали из-за того, что я скинул кота с девятого этажа, — рассказал 54-летний мужчина на камеру. — Коля, так зовут питомца, он выпрыгнул сам. Балкон был открыт, а он любил ходить по перилам.
По словам горе-хозяина Коля вел себя агрессивно и якобы уже не раз нападал на людей. Сам мужчина в день случившегося был пьян.
— Коля выскочил из-за дивана и вцепился в ногу супруги. Я начал кричать от злости, жена от боли. Он испугался, убежал на балкон. Я обрабатывал рану и лишь спустя несколько минут заметил пропажу. Вышел на балкон, увидел, что он лежит на дороге.
Правоохранителям предстоит разобраться, как, на самом деле, произошла трагедия.
— Всестороннее разбирательство продолжается, версия владельца кота проверяется, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
За жестокое обращение с животным жителю Иркутска может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.