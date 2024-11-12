Ссора двух юных жителей Омской области закончилась переломом лба

«Установлено, что поздно ночью молодые люди находились в местном развлекательном заведении, где у них произошел словесный конфликт, разрешившийся уже на улице. Телесные повреждения в виде перелома передней стенки лобной пазухи, ушиба мягких тканей лица стали поводом к обращению потерпевшего в больницу и полицию», — говорится в релизе ведомства.
Версия подозреваемого не приводится.
Всего, как сообщается, за сутки 11 ноября 2024 года поступило 1172 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 36 уголовных дел, 17 преступлений раскрыто по горячим следам.