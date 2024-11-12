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Ссора двух юных жителей Омской области закончилась переломом лба

Омские правоохранители сообщили во вторник, 12 ноября 2024 года, что в Тарском районе по подозрению в умышленном причинении среднего вреда здоровью 21-летнего парня задержан 20-летний тарчанин.

Источник: SuperOmsk.ru

«Установлено, что поздно ночью молодые люди находились в местном развлекательном заведении, где у них произошел словесный конфликт, разрешившийся уже на улице. Телесные повреждения в виде перелома передней стенки лобной пазухи, ушиба мягких тканей лица стали поводом к обращению потерпевшего в больницу и полицию», — говорится в релизе ведомства.

Версия подозреваемого не приводится.

Всего, как сообщается, за сутки 11 ноября 2024 года поступило 1172 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях. Возбуждено 36 уголовных дел, 17 преступлений раскрыто по горячим следам.