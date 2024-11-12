Омич украл из киоска горячего питания напитки и сладости

В Омске из киоска горячего питания, расположенного на улице Маяковского, украли продукты и напитки. Владелец обратился в полицию.
Оказалось, что продавец, придя утром на работу, нашла дверь в киоске открытой и обнаружила пропажу продуктов питания. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, сумма ущерба составила 1800 рублей.
Полицейские узнали похитителя на записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена внутри киоска. Им оказался 27-летний омич, ранее уже судимый за кражи и грабеж. Он рассказал, что ночью проник в киоск и украл продукты, напитки и сладости. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее «МК в Омске» писал о ночном стороже, который понемногу крал пшеницу с охраняемого им предприятия. Всего ему удалось похитить 200 мешков пшеницы.