Омич украл из киоска горячего питания напитки и сладости

Полицейские узнали похитителя на записи с камеры видеонаблюдения, которая была установлена внутри киоска. Им оказался 27-летний омич, ранее уже судимый за кражи и грабеж. Он рассказал, что ночью проник в киоск и украл продукты, напитки и сладости. По данному факту возбуждено уголовное дело.