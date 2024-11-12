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В Екатеринбурге две легковушки влетели друг в друга на скорости

На место ДТП выезжал реанимобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в ночь на 12 ноября произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Московская и Волгоградская в районе гипермаркета «Лента». Здесь два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб».

По словам очевидцев, которые передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», автомобили перед столкновением неслись на большой скорости.

— Пострадавших увозила реанимация. Скоростной режим соблюден не был, — рассказывает очевидец.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказывают, что на место ДТП выезжали инспекторы ДПС.

— Пострадавших в аварии нет, — уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.