В Екатеринбурге две легковушки влетели друг в друга на скорости

В Екатеринбурге в ночь на 12 ноября произошло серьезное ДТП на пересечении улиц Московская и Волгоградская в районе гипермаркета «Лента». Здесь два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб».
По словам очевидцев, которые передает telegram-канал «Злой Екатеринбург», автомобили перед столкновением неслись на большой скорости.
— Пострадавших увозила реанимация. Скоростной режим соблюден не был, — рассказывает очевидец.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказывают, что на место ДТП выезжали инспекторы ДПС.
— Пострадавших в аварии нет, — уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.