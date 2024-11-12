Мошенники угрожали южноуральцу, что посадят его за госизмену

40-летнему сварщику сначала позвонили якобы из Пенсионного фонда и пригласили в офис, чтобы пересчитать годы его трудового стажа. Через некоторое время поступил второй звонок. Человек на другом конце провода утверждал, что он представляет сайт «Госуслуг», а сварщик из Чебаркуля, сам того не понимая, передал данные мошенникам.
В течение дня мужчине продолжали поступать звонки. Неизвестные представлялись то полицейскими, то специалистами Финмониторинга, и каждый из них заявлял, что преступники получили доступ к банковским счетам южноуральца и скоро попытаются оформить на себя его имущество.
К делу подключились даже «спецслужбы». Мошенники заявили, что последние занимаются поисками злоумышленников, а мужчина обязан никому ничего не сообщать и сделать всё, что от него потребуют, иначе его отправят на 20 лет в тюрьму за госизмену. Запуганный южноуралец продал автомобиль, обналичил кредитную карту и перевёл все полученные средства на «безопасные счета». Таким образом, мошенники заработали миллион и 124,5 тысяч рублей.
Месяц злоумышленники донимали мужчину, заставляя продать дом, пока обо всём не узнала его супруга. Поступило обращение в полицию, и против преступников возбудили уголовное дело.