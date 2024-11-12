Мошенники угрожали южноуральцу, что посадят его за госизмену

К делу подключились даже «спецслужбы». Мошенники заявили, что последние занимаются поисками злоумышленников, а мужчина обязан никому ничего не сообщать и сделать всё, что от него потребуют, иначе его отправят на 20 лет в тюрьму за госизмену. Запуганный южноуралец продал автомобиль, обналичил кредитную карту и перевёл все полученные средства на «безопасные счета». Таким образом, мошенники заработали миллион и 124,5 тысяч рублей.