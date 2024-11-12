В Омске будут судить шестерых иностранцев, похитивших около 700 тонн зерна

Прокуратура Омской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении шестерых иностранцев. Они обвиняются по статье «Мошенничество».
Один из обвиняемых — директор организации, занимающейся оптовой торговлей зерном. Он заключил договоры с двумя омскими компаниями на приобретение рапса.
Чтобы украсть продукцию, мужчина вместе с сообщниками установил на свои грузовые автомобили с прицепами оборудование, которое позволяет изменять массу груза. Также он приобрел поддельные номера.
«В дальнейшем водители до прибытия на территорию организации-продавца заменяли автомобильные номера, а при взвешивании активировали оборудование в целях неправильного измерения массы транспортных средств. При этом в момент процедуры взвешивания сообщники отвлекали сотрудников предприятия-продавца, осуществляющих контроль за количеством вывезенной продукции», — рассказали в прокуратуре.
С апреля по июль прошлого года обвиняемые похитили более 680 тонн зерна на общую сумму более 19 млн рублей. На их имущество — пять автомобилей и три прицепа на сумму более 36 млн рублей — был наложен арест. Уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.