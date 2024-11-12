В Омске будут судить шестерых иностранцев, похитивших около 700 тонн зерна

С апреля по июль прошлого года обвиняемые похитили более 680 тонн зерна на общую сумму более 19 млн рублей. На их имущество — пять автомобилей и три прицепа на сумму более 36 млн рублей — был наложен арест. Уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.