Школьница получила травмы после конфликта с одноклассником в Усольском районе

В поселке Тайтурка Усольского района начали проверку из-за ссоры школьников. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России и МВД по Иркутской области.
— 6 ноября 2024 по дороге с занятий 12-летние подростки поругались, мальчик причинил телесные повреждения своей однокласснице. Произошедшее сняли на камеру, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О случившемся в полицию сообщили врачи скорой помощи, куда доставили потерпевшую. Сейчас следователи из Усолья-Сибирского начали процессуальную проверку, после чего примут правовое решение. Известно, что участников конфликта уже нашли. Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что директор сельской школы из Читинского района согласилась продлить договор на обслуживание сим-карты и лишилась крупной суммы.