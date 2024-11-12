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Школьница получила травмы после конфликта с одноклассником в Усольском районе

Следком начал проверку.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Тайтурка Усольского района начали проверку из-за ссоры школьников. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете России и МВД по Иркутской области.

— 6 ноября 2024 по дороге с занятий 12-летние подростки поругались, мальчик причинил телесные повреждения своей однокласснице. Произошедшее сняли на камеру, — рассказали в пресс-службе ведомства.

О случившемся в полицию сообщили врачи скорой помощи, куда доставили потерпевшую. Сейчас следователи из Усолья-Сибирского начали процессуальную проверку, после чего примут правовое решение. Известно, что участников конфликта уже нашли. Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что директор сельской школы из Читинского района согласилась продлить договор на обслуживание сим-карты и лишилась крупной суммы.

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