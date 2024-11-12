Школьница получила травмы после конфликта с одноклассником в Усольском районе

О случившемся в полицию сообщили врачи скорой помощи, куда доставили потерпевшую. Сейчас следователи из Усолья-Сибирского начали процессуальную проверку, после чего примут правовое решение. Известно, что участников конфликта уже нашли. Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты проверки.