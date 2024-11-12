В Красноярском крае подрядчик решил «сэкономить» при строительстве школы и получил 5 лет колонии (видео)

В Красноярском крае экс-директор подрядной фирмы получил 5 лет колонии за мошенничество в размере 135 млн рублей при строительстве школы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в мае 2018 года ООО «КрасСтройКомплекс» приступило к строительству здания для школы в поселке Зеледеево. Перед этим директор организации внес нелегальные изменения в проектно-сметную документацию, чтобы сэкономить и уменьшить стоимость объекта. Он изменил вид свай и их длину, откорректировал поле и ростверки, не проводя при этом статические испытания перед забивкой.
В результате действий мужчины здание школы было построено без системы централизованного водоотведения и средств пожаротушения. Нарушены были и требования при устройстве гидроизоляции. Несмотря на это, компании удалось получить положительное заключение о пригодности образовательного центра к эксплуатации у стройнадзора.
«В ноябре 2019 года администрация Емельяновского района объявила аукцион на покупку здания под образовательный центр, чтобы перевести в нее учеников аварийной школы. Узнав, что заказчик готов потратить на контракт 135 млн рублей, “КСК” вступило в конкурс и продало постройку за аналогичную сумму со всеми его недоделками», — сообщили в прокуратуре.
Однако зимой 2020 года из-за экономии на материалах и работе строительные конструкции деформировались. В образовательном центре «повело» двери, в питьевой воде появился желтый оттенок и запах канализации. Из-за подвижности стен образовались трещины и искривился фасад здания. Экспертиза показала, что реальная стоимость школы не превышает 53 млн рублей.
Учебный процесс пришлось приостановить, так как существовала угроза разрушения здания. Вскоре следствие выявило и цепочку мошеннических схем, к которым прибегал горе-строитель. Мужчина вину не признал.
«При строительстве я не минимизировал собственные расходы для дальнейшей экономии. Все работы проводились в строгом соответствии с проектной документации и строительными регламентами», — заявил экс-директор ООО «КрасСтройКомплекс» в ходе судебного заседания.
Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По требованию прокурора виновный также будет обязан выплатить 135 млн рублей причиненного Емельяновскому району ущерба.