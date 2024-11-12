В Красноярском крае подрядчик решил «сэкономить» при строительстве школы и получил 5 лет колонии (видео)

По данным надзорного ведомства, в мае 2018 года ООО «КрасСтройКомплекс» приступило к строительству здания для школы в поселке Зеледеево. Перед этим директор организации внес нелегальные изменения в проектно-сметную документацию, чтобы сэкономить и уменьшить стоимость объекта. Он изменил вид свай и их длину, откорректировал поле и ростверки, не проводя при этом статические испытания перед забивкой.