Маньяк-расчленитель из Уфы вместо смертной казни получил шанс жить среди людей

В конце этого года из колонии строгого режима № 3 в Шакше освободится 69-летний серийный маньяк-убийца Анвар Масалимов. Мужчина жестоко расправился с тремя жертвами и трижды отправлялся в места не столь отдаленные. В свое время он сумел избежать смертной казни, став первым в истории осужденным, кому заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы.
Однако судебная система почему-то дала сбой, и маньяк добился переквалификации приговора. И вместо того, чтобы пожизненно находиться за решеткой, очень скоро вышел из колонии условно-досрочно, отсидев лишь треть срока. А перед новогодними праздниками в этом году истекает срок его третьего заключения.
Первое убийство Масалимов совершил еще в 25 лет. Работая на предприятии по прокладке трубопроводов, он отправился в командировку в город Чайковский Пермского края. К тому времени у него уже была семья — жена и сын. Во время застолья уфимец убил своего знакомого. Потом он признался следствию, что ничего не помнит, сославшись на амнезию. Однако это его не спасло, и суд приговорил обвиняемого к 15 годам заключения.
В 1991 году Масалимов оказался в колонии-поселении в поселке Комсомольск Томской области. Там он познакомился с пенсионером, во время пьяных посиделок поссорился с ним и совершил второе убийство. Рецидивист задушил жертву и расчленил тело, а после сжег и все личные вещи погибшего. С места преступления он скрылся, маньяка поймали только спустя два месяца. В октябре 92-го душегуба-расчленителя приговорили к смертной казни.
Через шесть лет в стране приняли мораторий на смертную казнь, и Масалимову изменили приговор на пожизненное лишение свободы. Его перевели в колонию для самых опасных преступников «Вологодский пятак», затем — в тюрьму «Полярная сова» в ЯНАО.
Находясь в заключении, рецидивист неоднократно жаловался в суды различной инстанции и просил смягчить приговор. В 2008 году он смог добиться переквалификации его деяния, а в 2016 году за примерное поведение вышел на свободу условно-досрочно.
Оказавшись на воле, изверг уехал в Москву и прибился к храму Святителя Дмитрия Ростовского. Тогда он якобы решил стать монахом, но передумал и через год снова напал на человека. Его жертвой стал очередной собутыльник. В сентябре 2019 года Масалимова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили всего лишь к пяти годам лишения свободы. Теперь, отбыв срок, мужчина выйдет на свободу с чистой совестью. Однако, как утверждают эксперты, скорее всего, рецидивист недолго погуляет и вновь окажется за решеткой.
— В советское время была система, когда опасных рецидивистов оправляли за так называемый 101-й километр — им не разрешалось жить в больших городах, — рассказывают криминологи. — В небольшом поселении и надзор за ними был проще, и все бывшие преступники были на виду. Сегодня же советская система учета и надзора нездоровых людей полностью разрушена. Правоохранительные ведомства «освободились» от «несвойственных функций», таких как контроль и профилактика асоциальных личностей. Сегодня освободившиеся из мест не столь отдаленных могут жить, как им вздумается и где вздумается. Вот и получается, что извращенцы и убийцы живут среди обычных законопослушных людей и в итоге совершают новое тяжкое преступление.
Так было, когда в сентябре 2015 года 36-летний Александр Валеткин, неоднократно судимый за насилие над детьми, в центре Уфы изнасиловал и убил 10-летнюю Виолетту Токарчук. Девочка шла в престижный лицей № 96, а маньяк подкараулил ее за гаражами и среди белого дня сначала надругался над ребенком, а потом задушил. Как выяснилось, Александр Валеткин жил рядом с учебным заведением — на Лагерной улице, в квартале от дома Виолетты.
— Таких преступников невозможно «исправить», рецидив будет всегда, — объяснил экс-начальник криминальной милиции Уфы Василий Мартынов. — И статистика, и практика об этом свидетельствуют. Когда я узнаю о таких злодеяниях, то очень жалею, что в стране отменена смертная казнь.
Когда Валеткина поймали, а нашли его по следам ДНК, оставленным на теле девочки, выяснилось, что незадолго до убийства Виолетты он напал на другую 10-летнюю школьницу. Валеткин подкараулил малышку утром, так же, как и Виолетту Токарчук — только в другом районе Уфы — близ моста у озера Долгое. Извращенец надругался над ребенком и тоже попытался задушить. К счастью, девочка потеряла сознание, и преступник счел жертву мертвой. Но школьница очнулась и сумела дойти до дома и рассказать о случившемся. Сексуального изверга искали, но не нашли, пока он не совершил новое преступление, убив другого ребенка.
А в январе 2020 года в микрорайоне Инорс двое мальчишек пожаловались прохожему Владимиру Санкину, что сосед Владимир Зайцев домогается до них. Дети рассказали, что мужчина, ранее судимый за педофилию, угрожал им изнасилованием, показывал им свои гениталии и просил их снять трусы, а потом замахнулся топором. Разгневанный Санкин вытащил извращенца на улицу, где забил до смерти. Защитника детей приговорили к шести годам лишения свободы, хотя у суда собиралось по 100 человек, требующих освободить Санкина. По мнению уфимской общественности, если бы Владимир Санкин этого не сделал, то тогда случилась бы другая трагедия — от рук маньяка обязательно пострадал бы ребенок. И действительно, человек, который неоднократно был судим за тяжкие сексуальные преступления против детей и который угрожает половой неприкосновенности несовершеннолетних, спокойно проживал в обычном микрорайоне рядом с ничем не запятнавшими себя людьми. И как ни в чем не бывало заигрывал с местными детьми, снимая перед ними трусы. Так что возможность пострадать у мальчишек была. И народный мститель, по сути, предотвратил будущее преступление, так как правоохранители уверяют: «рецидив случается в 95 процентах случаев». Сегодня Владимир Санкин вышел не свободу, отсидев четыре года и освободившись по УДО. Но никто не вернет ему потерянных лет и замаранной репутации. Хотя, по мнению уфимцев, неравнодушный мкужчина взял на себя функцию государства, которое никак не контролирует отсидевших убийц и насильников.