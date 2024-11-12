Маньяк-расчленитель из Уфы вместо смертной казни получил шанс жить среди людей

А в январе 2020 года в микрорайоне Инорс двое мальчишек пожаловались прохожему Владимиру Санкину, что сосед Владимир Зайцев домогается до них. Дети рассказали, что мужчина, ранее судимый за педофилию, угрожал им изнасилованием, показывал им свои гениталии и просил их снять трусы, а потом замахнулся топором. Разгневанный Санкин вытащил извращенца на улицу, где забил до смерти. Защитника детей приговорили к шести годам лишения свободы, хотя у суда собиралось по 100 человек, требующих освободить Санкина. По мнению уфимской общественности, если бы Владимир Санкин этого не сделал, то тогда случилась бы другая трагедия — от рук маньяка обязательно пострадал бы ребенок. И действительно, человек, который неоднократно был судим за тяжкие сексуальные преступления против детей и который угрожает половой неприкосновенности несовершеннолетних, спокойно проживал в обычном микрорайоне рядом с ничем не запятнавшими себя людьми. И как ни в чем не бывало заигрывал с местными детьми, снимая перед ними трусы. Так что возможность пострадать у мальчишек была. И народный мститель, по сути, предотвратил будущее преступление, так как правоохранители уверяют: «рецидив случается в 95 процентах случаев». Сегодня Владимир Санкин вышел не свободу, отсидев четыре года и освободившись по УДО. Но никто не вернет ему потерянных лет и замаранной репутации. Хотя, по мнению уфимцев, неравнодушный мкужчина взял на себя функцию государства, которое никак не контролирует отсидевших убийц и насильников.