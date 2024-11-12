В Челябинской области задержали мужчину, забившего до смерти участника СВО

В Сосновском районе Челябинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который подрался с 50-летним знакомым и нанес ему смертельные удары. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
По данным следствия, утром 4 ноября между мужчинами произошел конфликт, когда они находились в доме по улице Почтовая поселка Полетаево. Обвиняемый ударил потерпевшего руками и ногами в голову и туловище. От полученных телесных повреждений тот скончался в больнице. Мужчину, нанесшего смертельные удары, задержали и заключили под стражу на время расследования уголовного дела.
По данным 74.ru, погибший мужчина участвовал в СВО. У него осталось шестеро детей.